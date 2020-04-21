Seray Sever 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül'le dudak dudağa paylaştı!
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül'le ikinci yıl dönümlerini Instagram yayımladığı dudak dudağa bir fotoğrafla kutladı.
Seray Sever 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Eray Sünbül ile 2018 yılında nikah masasına oturmuş, ikili evlenmişti. Mutlu beraberlikleri devam ederken Seray Sever, zaman zaman sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.
Sever, eşi Eray Sünbül'lü paylaşımına bir yenisini daha ekledi. Seray Sever, bu kez evliliğinin 2. yıl dönümünü kutladı. Sever'in romantik sözleri için çok konuşuldu.
Evliliklerinde ikinci yılı dolduran oyuncu, düğünlerinde verdikleri bir pozu yayınladı ve "Nice mutlu, sağlıklı, aşk ve sevgimizin sonsuzluğunu ve gerçekliğini koruduğu yıllarımız olsun biricik aşkım, göz bebeğim kocam" şeklinde romantik bir not ile yıl dönümlerini kutladı.
Corona virüs tedbirleri nedeniyle şehirler arası gidiş- dönüş yasaklanınca ünlü çift ayrı düşmüştü.