Seray Sever 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül'le dudak dudağa paylaştı!

Evliliklerinde ikinci yılı dolduran oyuncu, düğünlerinde verdikleri bir pozu yayınladı ve "Nice mutlu, sağlıklı, aşk ve sevgimizin sonsuzluğunu ve gerçekliğini koruduğu yıllarımız olsun biricik aşkım, göz bebeğim kocam" şeklinde romantik bir not ile yıl dönümlerini kutladı.