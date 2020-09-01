Seray Kaya'nın bu hali herkesi korkuttu sebebini açıkladı Kadın dizisinin Şirin'iydi
FOX TV ekranlarında yayımlanan Kadın dizisinde Şirin karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Seray Kaya, Instagram'dan yaptığı paylaşımla hayranlarını korkuttu.
Kadın dizisindeki Şirin karakterini canlandırırken performansıyla herkesin takdirini kazanan başarılı oyuncu Seray Kaya, son zamanlarda sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Kaya'nın son Instagram paylaşımı ise hayranlarını oldukça korkuttu. Takipçilerinin ilgiyle takip ettiği oyuncu, boynundaki boyunlukla fotoğrafını paylaştı. Hayranlarını korkutan Kaya, hastalığının sebebini de açıkladı.
Seray Kaya yaptığı paylaşıma, "Beni bir sal vertigo" mesajını not düştü. Kaya'nın bu mesajından sonra vertigo hastalığı ise merak konusu oldu.
Vertigo nedir?
Vertigo, sizin veya gördüklerinizin döndüğünü hissetmenize yol açan bir histir. Sıklıkla bulantı, kusma ve denge kaybı bu duruma eşlik edebilir. Vertigo genellikle baş dönmesi olarak adlandırılmaktadır.