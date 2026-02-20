Seray Kaya Doğukan Güngör sorularına bakın nasıl yanıt verdi...
Seray Kaya kendisini takipten çıkan eski rol arkadaşı Doğukan Güngör hakkında konuştu. İkili hakkında önce aşk dedikoduları çıkmıştı, ardından Doğukan Güngör eski rol arkadaşını takipten çıkmıştı. Konuyla ilgili Seray Kaya, ''Herkesin bir sabrı var.'' dedi.
Kızılcık Şerbeti dizisinin Başak'ı Seray Kaya, yasaklı madde testi pozitif çıktığı gerekçesiyle işine son verilen partneri Doğukan Güngör hakkında sosyal medyada dolaşan iddialara yanıt verdi. Kaya, sessiz kalmasının yanlış yorumlandığını belirterek, "Bazı insanlar zaten Seray konuşmuyor diye bu sessizliğin üstünde tepinme hakkına sahip hissediyorlar. Herkesin bir sabrı var" ifadelerini kullandı.
'VEDA ETMİŞ OLMASI BENİ ÜZDÜ'
Seray Kaya açıklamasında, "Ben bazı şeylere susuyorum çünkü işimle konuşulmak istiyorum. Rol arkadaşımın sevdiği işe veda etmiş olması beni çok üzdü. Bir arkadaşı olarak yanında olmaya çalıştım. Umarım bu sürecin üstesinden çok hızlı gelir" dedi.
'HAYATIMDA KİMSE YOK'
Aşk iddialarına dair de konuşan Kaya, "Hayatımda kimse yok. Çok şey konuşuluyor ama böyle bir şeyin varlığını söyleyemem. Bu tür konuların içinde yer almak yerine işim ve başarımla konuşulmayı tercih ederim" dedi.
'TAKİPTEN ÇIKAN DOĞUKAN'
Doğukan Güngör'ün sosyal medyada bazı takipçilerini çıkardığı yönündeki haberler hakkında ise Kaya, "Benim kişisel bir problemim yok, kendisi çıktı. Kendisini görürseniz ona sorarsınız. Kendi mahremini paylaşan bir oyuncu değilim" açıklamasında bulundu.
Kaya, son olarak, "Herkesin bir sabrı var bunu bilsinler. Sadece işimle konuşulmak istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.