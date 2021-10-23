Serap Paköz'dan estetik itirafı: Seda Sayan'dan güç aldım
Ünlü gündüz kuşağı sunucularından Serap Paköz, yaptırdığı estetik operasyonlardan sonra gündemden düşmüyor. Paköz hakkında çıkan ''estetiği abarttığı' yönündeki yorumlara "Kendimi iyi hissetmek için yaptım! Seda Sayan'dan güç aldım" diye yanıt verdi.
Ünlü sunucu Serap Paköz önceki gün Akmerkez AVM'de görüntülendi. Paköz, yaptırdığı estetikler hakkında 'kendisine yakışmadığını, estetiğin dozunu kaçırdığını, eski halinin daah güzel olduğunu' söyleyenlere muhabirler aracılığıyla yanıt verdi.
"Seda Sayan’dan duydum ve güç aldım"
Peköz şunları söyledi:
“Ben yaptırınca tuhaf karşılandı. Seda Sayan’dan duydum ve güç aldım. Kendimi iyi hissetmek için yaptım.
" 10 yıl daha ekranda bulunurum”
Çok eleştiren de oldu. İlk başta tedirgin oldum ama şimdi çok mutluyum. 10 yıl daha ekranda bulunurum.”
Serap Paköz, geçtiğimiz aylarda estetik operasyonu için bıçak altına yatmış, iyileşme sürecini de Instagram hesabından an be an yayınlamıştı.