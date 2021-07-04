Serap Paköz Seda Sayan'ın estetikçisine ameliyat oldu: Benim neyim eksik!

'Benim neyim eksik ki? Biraz toparladı Cem beni'

Estetik yaptırdığını sosyal medya hesabından duyuran Paköz, 'Benim neyim eksik ki? Biraz toparladı Cem beni! Fransız askı yaptı. Daha 1 saat oldu. Aşırı şiş... Siz bir de 1 hafta sonra görün'