Serap Paköz Seda Sayan'ın estetikçisine ameliyat oldu: Benim neyim eksik!
Ünlü sunucu Serap Paköz, “Benim neyim eksik” dedi, Seda Sayan’ın doktoruna giderek Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdirdi.
Estetik günümüzde artık sıradanlaştığından kimin estetikli kimin doğal güzel olduğunu anlamak güçleşti. Ünlü isimlerin birçoğu da güzelleşmek için riskli operasyonlar geçiriyor. Son olarak ünlü sunucu Serap Paköz geçtiğimiz aylarda kaşlarını kaldırtıp yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ünlü sunucu, Seda Sayan’ın doktoruna giderek Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdirdi.
Geçtiğimiz aylarda Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren Sayan burun ile dudak arasındaki mesafeyi kısalttırmak için de "dudak liftingi" yaptırmıştı. Elmacık kemikleri belirginleşen ve çenesini sivrileşen 58 yaşındaki ünlü şarkıcı ‘estetik yaptırmayı seviyorum’ sözleriyle eleştirilere cevap vermişti. Paköz de Seda Sayan'ın bu görüntüsünden etkilenip bıçak altına yattı.
'Benim neyim eksik ki? Biraz toparladı Cem beni'
Estetik yaptırdığını sosyal medya hesabından duyuran Paköz, 'Benim neyim eksik ki? Biraz toparladı Cem beni! Fransız askı yaptı. Daha 1 saat oldu. Aşırı şiş... Siz bir de 1 hafta sonra görün'
Seda Sayan'ın yaptırdığı Fransız askısı nedir?
Ameliyatsız bir yüz germe – yüz askılama işlemi olan Fransız askılama yöntemi Fransa'da geliştirilen, içi polyester dışı silikon malzemeden yapılmış esnek iplerle cildin gerdirilmesi işlemidir.