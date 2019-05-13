Beşiktaş'ta dün gerçekleşen seçimin ardından Başkan Fikret Orman ve yeni yönetim, ilk toplantısını çarşamba günü yapacak. Gündemin ilk maddesi teknik direktör konusu. Şenol Güneş'in ardından gündeme gelen ilk isimler Okan Buruk, Abdullah Avcı, Tayfun Korkut, Sergen Yalçın ve mevcut yardımcı hoca Guti.

Beşiktaş'ta dün yapılan Olağan Seçimli Genel Kurul'da Fikret Orman yeniden başkan seçilirken, ilk yönetim kurulu toplantısı çarşamba günü yapılacak. Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin mazbatasını almasının ardından yapılacak olan toplantıda ise sezon sonunda görevden ayrılacak olan Şenol Güneş'in yerine getirilecek olan isim konuşulacak.

Şenol Güneş'in yerine 5 aday

Teknik direktör konusunda ince eleyip sık dokumak isteyen yöneticilerin gündeminde birçok isim bulunuyor. Yerli teknik adamdan yana olan siyah-beyazlılarda gündemdeki isimler ise Okan Buruk, Abdullah Avcı, Tayfun Korkut ve Sergen Yalçın. 4 yerli teknik adamın yanı sıra Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Guti de takımın başına getirilmesi planlanan isimler arasında bulunuyor.

Okan Buruk bir adım önde

Özellikle Akhisarspor'da elde ettiği başarıların yanı sarı, ligin ikinci yarısında Çaykur Rizespor'da önemli başarılara imza atan Okan Buruk'un ismi ön plana çıkıyor. Okan Buruk'un daha önce Beşiktaş forması giymesi de, bu anlamda genç teknik adamın bir diğer artısı oluyor. Okan Buruk'un yanı sıra ismi ağır basan bir diğer hoca ise, genç yaşına karşın özellikle



Tayfun Korkut'un Bundesliga deneyimi var

Almanya Bundesliga'da önemli takımları çalıştıran Tayfun Korkut. Real Sociedad, Hoffenheim ve Stuttgart'ın altyapılarında çalıştıktan sonra A Milli Takım'da antrenörlük yapan Korkut, sonrasında ise Hannover, Kaiserslautern, Bayer Leverkusen ve Stuttgart'ı çalıştırdı. 45 yaşındaki teknik adam, yönetimde öne çıkan isimlerden birisi olarak dikkat çekiyor.

Abdullah Avcı soru işareti?

Alanyaspor'da oynattığı futbolun yanı sıra, Beşiktaş'ın efsane isimlerinden birisi olan Sergen Yalçın da listedeki isimlerden birisi durumunda. Yönetim Kurulu'nda Okan Buruk ve Tayfun Korkut isimleri ağır basarken, Abdullah Avcı da kulübün başına getirilmesi için yönetimde konuşulan bir diğer isim. Ancak özellikle Başakşehir'le iyi işlere imza atmasına karşın, ligin sonlarında yaşanan düşüş, Abdullah Avcı konusunda yönetimde soru işaretlerine sebep oluyor.

Yabancı hocada ilk aday Guti

Tercihini yerli hocadan yana kullanmak isteyen siyah-beyazlılar, yabancı konusunda ise tek isimde birleşmiş durumda. Yabancı hocada karar kılınması halinde, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Guti'nin takımın başına getirilmesi planlanıyor. Guti'nin 1 yıldır takımla birlikte olması ve oyuncuları da yakından tanıması, İspanyol ismi bu anlamda öne çıkarıyor.

Borç yükü ağırlaştı

Teknik direktör konusunun dışında yönetimin bir diğer gündem maddesi ise kısa vadeli borçlar. Siyah-beyazlılarda açıklanan kısa vadeli yükümlülük miktarı tam 1 milyar 706 milyon 72 bin 165 lira. Önümüzdeki sezon özellikle futbolcuların maliyetini düşürerek hareket edecek olan yönetim, bonservis konusunda da uygun isimlerle anlaşmak için kolları sıvayacak.