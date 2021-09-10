Şenol Güneş gidiyor mu! Aykut Kocaman ilk sırada Okan Buruk ve Löw de listede
Milli Takım'da Şenol Güneş'in istifası tartışılıyor. Futbol Federasyonu'ndaki toplantıdan karar çıkmadı. Güneş'in bırakması halinde 2 Türk teknik adam öne çıkıyor. Eğer TFF tercihini yabancıdan yana kullanırsa Joachim Löw ilk sırada. Kalan 4 maça, kulüplerini bırakmadan Denizli ve Terim gibi tecrübeli isimlerle çıkılması da masada.
Milli Takım’ın Hollanda yenilgisi sonrası yeni teknik direktör arayışları şimdiden başladı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun önünde birkaç seçenek var. Hürriyet'in haberine göre Şenol Güneş ile Federasyon Başkanı arasındaki toplantıdan bir sonuç çıkmadı. İşte Şenol Güneş sonrası senaryoları ve gündemde olan isimler...
1. SEÇENEK: Son maça kadar devam etsin kendi bıraksın
Dünya Kupası Elemeleri, 16 Kasım 2021’de oynayacağımız Karadağ maçıyla bitiyor. Bu tarihe kadar Şenol Güneş ile devam etmek, Türkiye, Dünya Kupası’na katılamazsa sorumluluğu Şenol Güneş’e bırakmak ve onun istifa etmesini sağlamak.
2. SEÇENEK: Yeni bir yerli isimle devam edelim
Şenol Güneş ile ipleri tamamen koparak Dünya Kupası elemelerindeki şansımızı yeni bir teknik direktör ile sonuna kadar zorlamak. Bunun için de 2 seçenek gündeme geliyor.
Terim ya da Denizli ile devam: Mustafa Denizli, Aykut Kocaman, Fatih Terim vs gibi teknik direktörleri kalan 4 maç için görev çağırmak. Seçilen teknik direktör hem kulüp takımlarında görevlerine devam edecek hem de 4 maç için Milli Takım’da teknik direktörlük yapacak.