Şenol Güneş gidiyor mu! Aykut Kocaman ilk sırada Okan Buruk ve Löw de listede

Terim ya da Denizli ile devam: Mustafa Denizli, Aykut Kocaman, Fatih Terim vs gibi teknik direktörleri kalan 4 maç için görev çağırmak. Seçilen teknik direktör hem kulüp takımlarında görevlerine devam edecek hem de 4 maç için Milli Takım’da teknik direktörlük yapacak.