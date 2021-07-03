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'Senin g....ne sokarım' deyip Murat Övüç ünlü şarkıcıya küfürler yağdırdı! Burakcan Övüç'ü savundu

'Senin g....ne sokarım' deyip Murat Övüç ünlü şarkıcıya küfürler yağdırdı! Burakcan Övüç'ü savundu

Otomobilin camından küfür ederek tabancayla trafikte terör estiren Burakcan Övüç'ün babası Murat Övüç, ünlü şarkıcıya demediğini bırakmadı.

'Senin g....ne sokarım' deyip Murat Övüç ünlü şarkıcıya küfürler yağdırdı! Burakcan Övüç'ü savundu

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç geçtiğimiz günlerde trafikte adeta terör estirmişti. Övüç, kullandığı aracın camını açarak defalarca ateş etmişti. Silahın doğrultulduğu yönde evlerin olduğu görülmüştü.

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'Senin g....ne sokarım' deyip Murat Övüç ünlü şarkıcıya küfürler yağdırdı! Burakcan Övüç'ü savundu

Trafikte adeta terör estiren Övüç, ateş açtığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşmıştı ancak bir süre sonra silmişti.

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'Senin g....ne sokarım' deyip Murat Övüç ünlü şarkıcıya küfürler yağdırdı! Burakcan Övüç'ü savundu

Övüç, daha önce de bacağının üstüne koyduğu tabanca ile otomobilini kullanmıştı.

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'Senin g....ne sokarım' deyip Murat Övüç ünlü şarkıcıya küfürler yağdırdı! Burakcan Övüç'ü savundu

Görüntülerin ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Burakcan Övüç(21) Silivri'de yakalayarak gözaltına alındı.

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