'Senin g....ne sokarım' deyip Murat Övüç ünlü şarkıcıya küfürler yağdırdı! Burakcan Övüç'ü savundu
Otomobilin camından küfür ederek tabancayla trafikte terör estiren Burakcan Övüç'ün babası Murat Övüç, ünlü şarkıcıya demediğini bırakmadı.
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç geçtiğimiz günlerde trafikte adeta terör estirmişti. Övüç, kullandığı aracın camını açarak defalarca ateş etmişti. Silahın doğrultulduğu yönde evlerin olduğu görülmüştü.
Trafikte adeta terör estiren Övüç, ateş açtığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşmıştı ancak bir süre sonra silmişti.
Övüç, daha önce de bacağının üstüne koyduğu tabanca ile otomobilini kullanmıştı.
Görüntülerin ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Burakcan Övüç(21) Silivri'de yakalayarak gözaltına alındı.