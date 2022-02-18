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'Seni bidona koyup asit dökeceğim' kabusu! Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer'e şok mesajlar: Kocana...

'Seni bidona koyup asit dökeceğim' kabusu! Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer'e şok mesajlar: Kocana...

Kıvanç Tatlıtuğ ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Başak Dizer Sinan Altıntaş yüzünden zor günler geçiriyor.

'Seni bidona koyup asit dökeceğim' kabusu! Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer'e şok mesajlar: Kocana...

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'i ölümle tehdit ettiği iddiasıyla geçen yıl hakkında iki yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Sinan Altıntaş, ünlü çifti etmeyi sürdürdü.

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'Seni bidona koyup asit dökeceğim' kabusu! Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer'e şok mesajlar: Kocana...

 Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer çifti, tekrar Instagram üzerinden tehdit ve hakarete maruz kaldıklarını iddia ederek şikayetçi oldu. 

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'Seni bidona koyup asit dökeceğim' kabusu! Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer'e şok mesajlar: Kocana...

 Altıntaş, Hazar Ergüçlü'nün kız arkadaşı olduğunu, yedi yıldır sevgili olduklarını Kıvanç ve Başak Tatlıtuğ çiftinin görüşmelerine engel olduklarını kabul etti.

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'Seni bidona koyup asit dökeceğim' kabusu! Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer'e şok mesajlar: Kocana...

Altıntaş  Hazar'ı öldürmeye çalıştıklarını bu nedenle tehdit mesajları gönderdiğini kabul edince Altıntaş hakkında ikinci bir dava açıldı.

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