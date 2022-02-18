'Seni bidona koyup asit dökeceğim' kabusu! Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer'e şok mesajlar: Kocana...
Kıvanç Tatlıtuğ ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Başak Dizer Sinan Altıntaş yüzünden zor günler geçiriyor.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'i ölümle tehdit ettiği iddiasıyla geçen yıl hakkında iki yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Sinan Altıntaş, ünlü çifti etmeyi sürdürdü.
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer çifti, tekrar Instagram üzerinden tehdit ve hakarete maruz kaldıklarını iddia ederek şikayetçi oldu.
Altıntaş, Hazar Ergüçlü'nün kız arkadaşı olduğunu, yedi yıldır sevgili olduklarını Kıvanç ve Başak Tatlıtuğ çiftinin görüşmelerine engel olduklarını kabul etti.
Altıntaş Hazar'ı öldürmeye çalıştıklarını bu nedenle tehdit mesajları gönderdiğini kabul edince Altıntaş hakkında ikinci bir dava açıldı.