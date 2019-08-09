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Şengül Hablemitoğlu'ndan Burhan Kuzu'nun paylaşımına sert tepki

Şengül Hablemitoğlu'ndan Burhan Kuzu'nun paylaşımına sert tepki

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'nun yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, kişisel Twitter hesabında "Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası kitabında 'Bergama’da altın aramasına direnen köylüler ve onlara destek çıkan sözde çevreciler aslında bir Alman komplosunun parçasıdır. Almanya rekabet kaygısıyla Türkiye’nin altın çıkarmasını istemiyor' dedi ve öldürüldü" paylaşımında bulundu.

​Kuzu'nun söz konusu paylaşımına Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu tepki gösterdi.

Hablemitoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Burhancım, Necip Hablemitoğlu 18 Aralık 2002 yılında Ankara’da öldürüldü. Senin partinin ilk iktidar döneminde. Ne ahlaksızsınız ki katilleri 17 yılda bulmak için zerre uğraşmadınız. Şimdi ağzına alırsan adını senin o ağzını burnunu dağıtmak da bana düşer. Edepsiz çirkef."

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