BIST 11.007
DOLAR 42,53
EURO 49,56
ALTIN 5.746,23
HABER /  GÜNCEL

Şener Üşümezsoy'dan yüreklere su serpen 'Marmara' açıklaması

Şener Üşümezsoy'dan yüreklere su serpen 'Marmara' açıklaması

Önceden yaptığı doğru tahminlerle gündem olan Deprem bilinci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan yeni bir 'Marmara' açıklaması geldi. Dinleyicilere derin bir 'oh' çektiren Üşümezsoy neden büyük deprem beklemediğini fayları sıralayarak anlattı.

Abone ol

Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Sözcü TV’de Marmara’daki olası deprem senaryolarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Üşümezsoy, Adalar Fayı’nın büyük bir depremi tetikleyecek stres birikimine sahip olmadığını belirtti. Diğer faylarla ilgili de açıklamalardan bulunan Üşümezsoy neden büyük deprem beklemediğini de açıkladı.

Üşümezsoy şu ifadeleri kullandı;

Yalova–Çınarcık– Esenköy hattında 6.5 büyüklüğünde deprem üretme kapasitesi var ancak enerji birikimi yok. 1894 depremi bu bölgedeki enerjiyi tüketti.

"KIRILAN FAY YENİDEN KIRILMAZ"

Marmara’daki gerçek risk Silivri–Büyükçekmece arasındaki aktif faydı, ancak bu segment de son yıllarda kırıldı. Kırılan fay yeniden kırılmaz. Marmara’da büyük deprem riski oluşturan hat kalmadı.

"BÜYÜK DEPREM BEKLENTİSİ YOK"

O nedenle büyük deprem beklentisi gerçekçi değil. İstanbul’un geri kalanı için büyük deprem beklentisi yok.

Büyükçekmece–Avcılar–Yeşilköy hattına uzandığı iddia edilen fay da “ölü fay”.

Marmara’da büyük deprem riski olan tek küçük segment Silivri–Büyükçekmece arasındaki faydı ve o da kırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye açık açık tarih verdi: 'Son 25 gün'
Türkiye açık açık tarih verdi: 'Son 25 gün'
TİGEM, 1200 küçükbaş hayvan satacak
TİGEM, 1200 küçükbaş hayvan satacak
Edirne'de beklenen yağış erken başladı valilik uyardı
Edirne'de beklenen yağış erken başladı valilik uyardı
Sesi duyanlar ekiplere haber verdi! Korkunç olay kendisini eve kilitledi
Sesi duyanlar ekiplere haber verdi! Korkunç olay kendisini eve kilitledi
Bugün evden dışarı adım atmayın! Sarı kodlu uyarı, 17 saat sürecek
Bugün evden dışarı adım atmayın! Sarı kodlu uyarı, 17 saat sürecek
Fenerbahçe'den zirve yarışında kritik kayıp
Fenerbahçe'den zirve yarışında kritik kayıp
7 büyüklüğünde deprem oldu! Peşinden 3 sarsıntı daha...
7 büyüklüğünde deprem oldu! Peşinden 3 sarsıntı daha...
Yunanistan'da panik yaratan deprem!
Yunanistan'da panik yaratan deprem!
Trump’tan Ronaldo’ya övgü: Ondan daha iyisi yok
Trump’tan Ronaldo’ya övgü: Ondan daha iyisi yok
"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aranan zanlı yakalandı
"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aranan zanlı yakalandı
Domenico Tedesco: Yediğimiz gol benim için hayal kırıklığı!
Domenico Tedesco: Yediğimiz gol benim için hayal kırıklığı!
11 maçtır yenilmeyen takım deplasmanda fark yedi
11 maçtır yenilmeyen takım deplasmanda fark yedi