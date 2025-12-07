Şener Üşümezsoy'dan yüreklere su serpen 'Marmara' açıklaması

Önceden yaptığı doğru tahminlerle gündem olan Deprem bilinci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan yeni bir 'Marmara' açıklaması geldi. Dinleyicilere derin bir 'oh' çektiren Üşümezsoy neden büyük deprem beklemediğini fayları sıralayarak anlattı.

Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Sözcü TV’de Marmara’daki olası deprem senaryolarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Üşümezsoy, Adalar Fayı’nın büyük bir depremi tetikleyecek stres birikimine sahip olmadığını belirtti. Diğer faylarla ilgili de açıklamalardan bulunan Üşümezsoy neden büyük deprem beklemediğini de açıkladı.

Üşümezsoy şu ifadeleri kullandı;

Yalova–Çınarcık– Esenköy hattında 6.5 büyüklüğünde deprem üretme kapasitesi var ancak enerji birikimi yok. 1894 depremi bu bölgedeki enerjiyi tüketti.

"KIRILAN FAY YENİDEN KIRILMAZ"

Marmara’daki gerçek risk Silivri–Büyükçekmece arasındaki aktif faydı, ancak bu segment de son yıllarda kırıldı. Kırılan fay yeniden kırılmaz. Marmara’da büyük deprem riski oluşturan hat kalmadı.

"BÜYÜK DEPREM BEKLENTİSİ YOK"

O nedenle büyük deprem beklentisi gerçekçi değil. İstanbul’un geri kalanı için büyük deprem beklentisi yok.

Büyükçekmece–Avcılar–Yeşilköy hattına uzandığı iddia edilen fay da “ölü fay”.

Marmara’da büyük deprem riski olan tek küçük segment Silivri–Büyükçekmece arasındaki faydı ve o da kırıldı.