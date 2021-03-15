Şener Şen'in ilk yuvası içler acısı halde! Adana'da esnaf diken üstünde
Türk sinemasının efsane isimlerinden Şener Şen'in Adana'da doğduğu söylenen tarihi evi bölge esnafını tedirgin ediyor.
Türk sinemasının efsane isimlerinden Şener Şen'in Adana’da 1941 yılında doğduğu iddia edilen ahşap ev, bakımsızlık ve 2015 yılında çıkan yangında hasar gördü. 100 yıldan daha eski olan ahşap, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
Kaderine terk edilen evin çatısının açıldığı, ahşap yapısında sarkmaların olduğu, duvarında ise çatlama ve yarıklar oluştuğu görüldü.
Bina, yıkılma tehlikesi nedeniyle çevredeki esnafı tedirgin etmeye başladı. Evin yanında lokantası bulunan Sabri Çağın, binanın vatandaşların üzerine çökebileceğini belirtti.
Sabri Çağın, "Bu bina burada çok büyük risk taşıyor. Binanın tahtaları hep çürüdü. Buradaki tuğlalar 'düşecek' diye korkuyoruz" dedi.