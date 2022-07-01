Seneler önce içini dökmüş! Cüneyt Arkın'ın yıllar önce kızına yazdığı duygu yüklü mektupta bakın neler yazıyor..

"Battal Gazi", "Kara Murat", "Makoçlu" gibi karakterlerle, oynadığı filmlerle hafızalara kazınan Türk sinemasının efsane isimlerin olan Cüneyt Arkın geçtiğimiz gün kalbi durması sonucu hayatını kaybetmişti. Son yolculuğuna uğurlanan Arkın'ın cenazesinde sevenleri ve eşi Betül Arkın yasa boğulmuştu. Arkın'ını Güler Mocan ile olan ilk evliliğinden doğan Filiz Canlı adında bir kızı olduğu öğrenildi. 1966 yılında doğan kızıyla senelerdir görüşmeyen Arkın'ın yıllar önce kızına yazdığı duygu yüklü mektup ortaya çıktı... İşte o mektubun detayları..