Seneler önce içini dökmüş! Cüneyt Arkın'ın yıllar önce kızına yazdığı duygu yüklü mektupta bakın neler yazıyor..
Türk sinemasının efsane isimlerin olan Cüneyt Arkın geçtiğimiz gün kalbi durması sonucu hayatını kaybetmişti. Son yolculuğuna uğurlanan Arkın'ın cenazesinde sevenleri ve eşi Betül Arkın yasa boğulmuştu. Usta sanatçının ilk evliliğini yaptığı Güler Mocan'dan Filiz Canlı adında bir kızı olduğu öğrenildi. 1966 yılında doğan kızıyla senelerdir görüşmeyen Arkın'ın yıllar önce kızına yazdığı duygu yüklü mektup ortaya çıktı...
"Battal Gazi", "Kara Murat", "Makoçlu" gibi karakterlerle, oynadığı filmlerle hafızalara kazınan Türk sinemasının efsane isimlerin olan Cüneyt Arkın geçtiğimiz gün kalbi durması sonucu hayatını kaybetmişti. Son yolculuğuna uğurlanan Arkın'ın cenazesinde sevenleri ve eşi Betül Arkın yasa boğulmuştu. Arkın'ını Güler Mocan ile olan ilk evliliğinden doğan Filiz Canlı adında bir kızı olduğu öğrenildi. 1966 yılında doğan kızıyla senelerdir görüşmeyen Arkın'ın yıllar önce kızına yazdığı duygu yüklü mektup ortaya çıktı... İşte o mektubun detayları..
Önceki akşam hayatını kaybeden Cüneyt Arkın, dün son yolculuğuna uğurlandı. Usta sanatçının ilk evliliğini yaptığı Güler Mocan'dan Filiz Canlı adında bir kızı olduğu öğrenildi. Kızıyla 50 yılı aşkındır görüşmeyen Arkın'ın 1968 yılında yazdığı duygu yüklü bir mektup ortaya çıktı. eyaz TV'de yayınlanan Beyaz Magazin programında yer alan mektuba göre Arkın kızına hasretle seslendi.. İşte o mektubun detayları...
Son yolculuğuna uğurlandı
Evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayan 85 yaşındaki Cüneyt Arkın, dün son yolculuğuna uğurlandı
Arkın, Teşvikiye Camii'nde kılınan öğle namazına müteakiben Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. . Usta oyuncunun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Hayat arkadaşının mezarı başına oturan acılı eş Betül Arkın gözyaşlarına boğuldu.