BIST 2.452
DOLAR 16,76
EURO 17,41
ALTIN 966,86
CANLI YAYIN
ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU! Şu anda Erdoğan 1 Temmuz 2022 itibariyle geçerli olacak asgari ücreti açıklıyor Canlı yayını izle.

Seneler önce içini dökmüş! Cüneyt Arkın'ın yıllar önce kızına yazdığı duygu yüklü mektupta bakın neler yazıyor..

Seneler önce içini dökmüş! Cüneyt Arkın'ın yıllar önce kızına yazdığı duygu yüklü mektupta bakın neler yazıyor..

Türk sinemasının efsane isimlerin olan Cüneyt Arkın geçtiğimiz gün kalbi durması sonucu hayatını kaybetmişti. Son yolculuğuna uğurlanan Arkın'ın cenazesinde sevenleri ve eşi Betül Arkın yasa boğulmuştu. Usta sanatçının ilk evliliğini yaptığı Güler Mocan'dan Filiz Canlı adında bir kızı olduğu öğrenildi. 1966 yılında doğan kızıyla senelerdir görüşmeyen Arkın'ın yıllar önce kızına yazdığı duygu yüklü mektup ortaya çıktı...

Seneler önce içini dökmüş! Cüneyt Arkın'ın yıllar önce kızına yazdığı duygu yüklü mektupta bakın neler yazıyor..

"Battal Gazi", "Kara Murat", "Makoçlu" gibi karakterlerle, oynadığı filmlerle hafızalara kazınan Türk sinemasının efsane isimlerin olan Cüneyt Arkın geçtiğimiz gün kalbi durması sonucu hayatını kaybetmişti. Son yolculuğuna uğurlanan Arkın'ın cenazesinde sevenleri ve eşi Betül Arkın yasa boğulmuştu. Arkın'ını Güler Mocan ile olan ilk evliliğinden doğan Filiz Canlı adında bir kızı olduğu öğrenildi. 1966 yılında doğan kızıyla senelerdir görüşmeyen Arkın'ın yıllar önce kızına yazdığı duygu yüklü mektup ortaya çıktı... İşte o mektubun detayları..

116
Seneler önce içini dökmüş! Cüneyt Arkın'ın yıllar önce kızına yazdığı duygu yüklü mektupta bakın neler yazıyor..

Önceki akşam hayatını kaybeden Cüneyt Arkın, dün son yolculuğuna uğurlandı. Usta sanatçının ilk evliliğini yaptığı Güler Mocan'dan Filiz Canlı adında bir kızı olduğu öğrenildi. Kızıyla 50 yılı aşkındır görüşmeyen Arkın'ın 1968 yılında yazdığı duygu yüklü bir mektup ortaya çıktı. eyaz TV'de yayınlanan Beyaz Magazin programında yer alan mektuba göre Arkın kızına hasretle seslendi.. İşte o mektubun detayları... 

216
Seneler önce içini dökmüş! Cüneyt Arkın'ın yıllar önce kızına yazdığı duygu yüklü mektupta bakın neler yazıyor..

Son yolculuğuna uğurlandı

Evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayan 85 yaşındaki Cüneyt Arkın, dün son yolculuğuna uğurlandı

316
Seneler önce içini dökmüş! Cüneyt Arkın'ın yıllar önce kızına yazdığı duygu yüklü mektupta bakın neler yazıyor..

Arkın, Teşvikiye Camii'nde kılınan öğle namazına müteakiben Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. . Usta oyuncunun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Hayat arkadaşının mezarı başına oturan acılı eş Betül Arkın gözyaşlarına boğuldu.

416