Senegal'de 'cennete giden yol' açılıyor! Kubbesi Kubbet-üs Sahra'yı mimarisi Mescid-i Nebevi'yi andırıyor
Senegal'in başkenti Dakar'da, Kubbet-üs Sahra'ya benzer yaldızlı kubbesi, Mescid-i Nebevi'yi andıran mimarisi ve avlusuyla, görenleri büyüleyen Massalikoul Jinaan Camisi, cuma namazıyla ibadete açılacak.
Adını Senegal'in önemli tasavvufi yapılarından Müridi tarikatının lideri Şeyh Ahmadou Bamba'nın 'cennete giden yol' anlamına gelen Massalikoul Jinaan kasidesinden alan cami, Colobane semtinde, devlet tarafından 6 hektarlık bir alana 7 yılda inşa edildi.
Binlerce Senegalli, açılışta yapılacak duaya amin demek ve cuma namazında saf tutmak için çarşamba gününden bu yana caminin avlusunu doldurmaya başladı.
Kubbet-üs Sahra
İslam mimarisinin bilinen ilk kubbeli yapısı olan Kubbet-üs Sahra, Kudüs‘de bulunmaktadır. Emevi halifesi Abdülmelik b. Mervan tarafından 689-691 yılları arasında inşa ettirilen yapı, Kudüs’ün fethinden sonra Hz. Ömer tarafından yaptırılan mescidin yerine inşa edildiği için “Ömer Camii” olarak da bilinmektedir. Kubbetüs Sahra mimari özellikleri ile eşsizdir.
Kubbet-üs Sahra’nın Mimarisi
Merkezi bir plan şemasına sahip olan Kubbet-üs Sahra, kayayı çevreleyen bir çift koridor ve sekizgen bir kasnak üzerine oturan kubbeden oluşur.