Senegal'de cami açıldı! Kubbesi Kubbet-üs Sahra'yı mimarisi Mescid-i Nebevi'yi andırıyor

Kubbet-üs Sahra

İslam mimarisinin bilinen ilk kubbeli yapısı olan Kubbet-üs Sahra, Kudüs‘de bulunmaktadır. Emevi halifesi Abdülmelik b. Mervan tarafından 689-691 yılları arasında inşa ettirilen yapı, Kudüs’ün fethinden sonra Hz. Ömer tarafından yaptırılan mescidin yerine inşa edildiği için “Ömer Camii” olarak da bilinmektedir. Kubbetüs Sahra mimari özellikleri ile eşsizdir.