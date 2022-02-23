Senegal Stadı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

ERDOĞAN STAD AÇILIŞINDA BULUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer konuk devlet başkanları açılışı yapmak üzere stat zeminine davet edildi. Sahaya çıkarken bazı futbolcularla sohbet eden Erdoğan, daha sonra orta sahada Sall ve diğer devlet başkanlarıyla pas yaptı.