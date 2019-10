Senatör Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Felç edici yaptırımlar üzerinde çalışıyoruz

Barış Pınarı Harekatı başladığı ilk günden itibaren şiddetle karşı çıkan Senatör Lindsey Graham, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Trump’la konuştuğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye için oyun değiştirici olacak"

Türkiye’nin Suriye’deki saldırısını durdurmak için Kongre’yle çalışmak yolundaki kararını tebrik ettim. Başkan Trump’ın kararı, tüm kötü açılardan Türkiye için oyun değiştirici olacak.

"Önlememiz için elzem"

Kuzeydoğu Suriye’deki katliamı durdurmamız ve bölgeyi istikrara kavuşturmamız IŞİD’in yeniden ortaya çıkışı ile İran’ın yükselişini önlememiz için elzem.

"Felç edici yaptırımlar"

Graham, yaptığı paylaşımda da Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirmekte olduğu 'Barış Pınarı Harekâtı' sebebiyle İran'a uygulanan yaptırımlardan bu yana en "felç edici" yaptırımlar üzerinde çalıştıklarını ifade etmişti.

Just spoke with President @realdonaldTrump.



I applaud his decision to work with Congress to stop Turkeys aggression in Syria through crippling economic sanctions.



This decision by President Trump will be a game changer -- in all the wrong ways -- for Turkey.