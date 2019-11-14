HABER /  DÜNYA

Senatör Graham'dan dikkat çeken adım! ABD Senatosu'ndaki Ermeni tasarısını bloke etti

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 1915 Ermeni olaylarının Senato tarafından "soykırım" olarak tanınmasını öngören bir karar tasarısının oylanmasını bloke etti.

ABD Senatosu'nda Demokrat Senatör Bob Menendez, sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınmasını" öngören bir karar tasarısının Genel Kurul'da oylanmasını talep etti.

Söz konusu talep karşısında Cumhuriyetçi Senatör Graham, tasarının oylanmasına karşı görüş bildirdi ve oylamayı bloke etti.

- "Senatörler tarihi yeniden yazmamalı"

Graham, burada yaptığı açıklamada, "Kısa süre önce Türkiye'nin askeri operasyonundan dolayı Suriye'de karşılaştığımız sorunlar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump ile görüştüm. Umarım Türkiye ve Ermenistan bir araya gelebilir ve bu sorunu (1915 olaylarını) ele alır. Senatörler tarihi yeniden yazmamalı ve onu olduğundan farklı göstermemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Graham ayrıca, kararını geçmişe bakarak değil, Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğine bakarak aldığını belirtti.

Bir senatör oylamayı bloke edebiliyor

Graham'in söz konusu kararının, Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bazı Cumhuriyetçi senatörlerin katıldığı toplantıdan birkaç saat sonra gündeme gelmesi dikkati çekti.

ABD Senatosunda yapılacak tasarı oylamalarında herhangi bir senatör, karşı görüş bildirerek oylamanın yapılmasını bloke edebiliyor.

11 "hayır" oyuna karşılık 405 "evet" oyuyla meclisten geçmişti

ABD Temsilciler Meclisi, 29 Ekim günü yaptığı oylamada, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmişti.

Temsilciler Meclisi Demokrat Vekili Adam Schiff tarafından nisan ayında sunulan söz konusu tasarı, 11 "hayır" oyuna karşılık 405 "evet" oyuyla meclisten geçmişti.

Türkiye kararı yok saymıştı

Türkiye ise söz konusu kararın "yok hükmünde" olduğunu açıklamış ve söz konusu adımın kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ı böyle düzeltti o anlar kamerada
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri ABD Başkanı Trump Başkan Erdoğan'ı böyle karşıladı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Trump-Erdoğan zirvesi doları direkt hareketlendirdi
Trump'ın Hilal Kaplan'a söyledikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güldürdü
İsrail can almaya devam ediyor! Gazze saldırılarında ölü sayısı 32'ye yükseldi
Erdoğan-Trump görüşmesinde dikkat çeken 'terörle mücadele' dosyası
Melih Gökçek: Tam 90'dan çaktı valla
Hadi Özışık'tan CHP'lilere zor soru!
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye İzlanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Kritik Erdoğan-Trump zirvesi! Heyetler arası toplantıda MHP sürprizi
Mustafa Cengiz: Buraya kazık çakmayacağız
Habertürk karıştı! İşte Didem'in zor anları
Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü! O mektup ne oldu?
31 Aralık tatil mi 2019 yarım gün mü tatil olacak?
Yorumlar 2 yorum