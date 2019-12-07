Senarist ve yönetmen değişmişti Star TV iddialı dizinin fişini çekti final yapıyor
Star TV ekranlarında büyük bir umutla başlayan iddialı dizinin önce senaristi ardından yönetmeni değişmişti ki fişi çekildi.
Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan, iddialı dizide yaşanan flaş değişiklikler dizinin final kararını da beraberinde getirdi. Önce senaristi değişen dizide yönetmen de havlu atmış ve iki flaş değişiklik yaşanmıştı. Dizi, bu değişikliklerin ardından final kararı aldı.
Star TV ekranlarında Cuma akşamları yayımlanan Sevgili Geçmiş dizisi, büyük umutlarla yayın hayatına başlamış efsane bir kadroya sahip olmasına rağmen 8. bölümle ekrana veda edecek.
Başrollerini Ece Uslu, Emre Kınay, Melis Sezen, Sevda Erginci ve Seçkin Özdemir gibi ünlü isimlerin paylaştığı dizide geçtiğimiz hafta senarist değişikliği yaşanmıştı. Funda Alp'ten alınan senaryo, Gül Abus'a devredilmişti.
İkinci değişiklik de gerçekleşti ve yönetmen koltuğunda oturan Aydın Bulut, yerini Osman Kaya'ya bıraktı. Ancak bu hamleler sonucu değiştirmedi.