Sen evladına güneş ol ki; o da "inci tanesi" olduğunu görebilsin!

Bir aileye evlat lütfedildiğinde, sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okuyarak, ona en güzel ismi vermek anne babanın en başta gelen vazifesidir.

Ailedeki çocuklar Kuran’ın bereket ve feyiz dolu ikliminden ve bilhassa Peygamberlere ait kıssalardan ve bu kıssalardaki ilahi mesajlardan haberdar ve hissedar olarak yetişmelidir.

Aile fertleri nefsin, şeytanın ve haricindeki kötü niyetli insanların hile ve desiselerinden Allah’a sığınarak her daim müteyakkız olmalıdırlar.

Çünkü hariçteki düşmanlar mukaddes bir müessese olan aile yuvasını yıkmak uğruna her türlü fenalığa başvuruyor. Çünkü biliyorlar ki aileyi yıkmak umumi bir ahlakı da yıkmak demektir. Bu hususta anne babalara düşen vazife; evlat mesuliyetinin ehemmiyetini iyi kavramaktır.

“Çocuk dünyada sürur ahirette ise nurdur.”

Böyle buyurmuştur Hz. Peygamber bir hadis-i şerifinde. Anne ve babalar evlatları olduğunda sevinmelidirler. Kız çocukları olanlar ise daha çok sevinip ona hürmet ve merhamet etmelidirler. Zira evladın hayırlısı kız olanıdır; çünkü, kız çocukları ağırlığı ve zahmeti olmayandır, aynı zamanda da bereket vesilesidir.

İslam kız çocuğuna daha kundakta bir bebek iken özel bir değer atfetmiş ve bu değer İslam ahlakında hususi bir yer edinmiştir. İslam kadının hak aramasına, basit sözleşmelere konu olmasına, diri diri toprağa gömülmesine izin vermemiştir. Kız çocuklarının hakikatte kıymeti paha biçilemez; İslam’ı iyi bilen de bunun aksini iddia edemez!

Yaşam içinde ilk mektep her zaman ailedir. Sonrasında okul, çevre, arkadaş vs.… Adeta kemiğin iliklerini dolduran özütü, sağlam bir yapının en temel taşı gibidir aile...

Mutluluğu kadar mutsuzluğunu da paylaşmak ister her çocuk! Onunla diz dize, aynı seviyede ve göz göze muhabbet bağı kurmaktan daha ötesi var mıdır? Bu sıcaklık potasında hangi dert erimemek için direnir?

Düştüğünde her zaman elinden tutulmadığını da görmeli bir çocuk! Anne ve babalar evlatlarına düştüğü yerden kendi başına da kalkabilmeyi öğretmeli!

Hatta hayat bilgisini sadece okullarda gösterilen bir ders kitabı olmaktan çıkarmalı, evvelinde hayatın talimini birebir yaptırmalı ona! Herkesin aynı yolda ve aynı şartlarda yürümediğini ve kimsenin takılmadığı bir taşa ayağının takılabileceğini, kimseye sıçramayan bir çamurun onun üzerine sıçrayabileceğini anlatmalı ona!

Kendi tecrübelerini zamanın şartlarına göre güncelleyerek; hatta daha ötesine giderek evladını yaşayacağı yüzyılın tehlike ve gelişmelerine göre donatmalı! Öyle bir donatmalı ki; o çocuk ilerde aç mi ilaç kalıp zamanın kurtlar sofrasında yem olmasın.

Çünkü içi boş bırakılmış, kulluğu, inancı, değerleri, eğriyi, doğruyu, 'nereden gelip, nereye gideceğini'" öğrenememiş, öğretilmemiş her evlat; zehirlenmeye, uzatılan her eli dost bilmeye, kanmaya, kandırılmaya ve dahi kullanılmaya meyilli olacaktır.

Asla onu rencide etmeden, aynı zamanda hatalarını da ört bas etmeden, ufak bedeller ödemesine izin verilmeli! İzin verilsin ki; bu vesileyle ilerde daha büyük çıkmazlara düşmemesi ve daha ağır bedeller ödememesi için sorumluluklarını kendi hatalarından öğrenmesine müsaade etmiş olunsun!

Nerede olursa olsun; fesatçının, fesadın, hainin karşında yüreğiyle dimdik duracak, tırnağıyla kazıyıp, dişiyle bileyecek; iman, umut ve sevda ile yola düşecek hakikatin yolcusu olsun!

Yalanlarla avunacağına bırakın hakikat incitsin onu. Böyle böyle öğrenecek elbet hakikat yolunun, ne çetin bir yol olduğunu. Bırakın anlasın; kulluğun hakkını “Canım iki cihanda da cennette” rahatlığıyla veremeyeceğini...

“Anadolu’da bir tabir vardır ya hani; büyüklerimiz kendisine su verenlere: “Su gibi aziz ol evladım!” derler. Suyun yüzü berraktır, içine düşen bir şeyi gösterir; derdini anlatırsın, akar gider ferahlık sebebidir; kayaları, sert taşları yontar şekillendirir, devamlı akar çağlar tembellik yapmaz; yur, yıkar, ak pak eder; nerde bir pislik varsa orayı temizler. Bu yüzden azizdir su, nimettir; tıpkı evlat gibi!

Bilyeleri, bisikleti, topacı olan tertemiz yüreğiyle dünyayı kirlerinden arındıran bir vahadır çocuk!

Öyle ki; arabalardan, evlerden lüks ve sefadan tat almasın, para kazanma hırsıyla kor gibi yanıp yakılmasın, ekmeğini bölüştüğü dostları olsun, yalanlara, dolanlara delikanlı bir mücadeleye dursun, kırıldıklarına tebessümüyle sussun, şehrin sokaklarını hatıralarıyla donatsın; ruhunda ilahi ezgilerin serenadıyla dolaşsın, kulağında beş vakit yankılanan Ezan-ı Muhammediyle alnını secdeye koysun, kalbindeki merhametle, ayakları sırat-ı müstakimde sabit dursun isteniyorsa, anne ve babalar da hizalı ve mizanlı bir duruş sergilemelidir!

Gölgesinde oturamadığın, yaprağı olmayan bir ağaç ne işe yarar ki! Aile bu ağaç gibidir ve dalları çocuklardır. Gölgesinde oturabilmek büyük istifade, meyvesinden tadabilmekse büyük bahtiyarlıktır. Ağaç beslendikçe dalları gelişir, kuvvetlenir; ham meyveleri olgunlaşır ve gölgesi büyür. Hem kendi hem de etrafındakiler nasipdar olur. Evlat ki böylesi bir şifadır, nimettir, sadaka-i cariyedir. Ve dahi hiç kapanmayan amel defteridir.

Çocuklar mazbuttur. Ama onların ahlaki vasıflarını yani dünya ve ahiret sermayesini orta düzeyden en üst düzeye çıkarmak için elimizi önce biz taşın altına koyacağız daha sonra onlardan bekleyeceğiz!

Azarlamaya meyilli bir yanımız var! Çocuklarımızın elindekini ya üzerini batırdı diye ya da faydasız diye veyahut devirip döktü diye pervasızca söküp alıyoruz. Sen çocuğun elinden şekerini aldığında o neyi var neyi yok atıyor yere! Almak yerine vermeyi; azarlamak yerine anlatmayı, dövmek yerine, ibret almayı, sövmek yerine de hoşgörülü davranmayı düstur edinmeliyiz ama bu hususunda noksanımız ne de çok dostlar!

Elindeki şeker mi zehir mi; gerekli mi gereksiz mi faydalı mı zararlı mı diye anlatsak ona sabırla, yumuşaklıkla olmaz mı?

“Hiç öyle olur mu be evladım!” Yerine “Neden olmasın?” olasılığıyla hareket etmekte fayda vardır her zaman! Demesek şöyle talihsiz sözler mesela;

Aklın fikrin oyunda!

İşin yok mu senin?

Nereden aklına geliyor bunlar?

Çok lüzumsuzsun!

Ne yaramazsın ya hu!

Ne oldu başın göğe mi erdi?

Artık büyüdün biraz oturaklı ol!

Ayakların yere bassın!

Bırak bu işleri, hayat böyle geçmez, ciddi ol!

Bu sözler hız kesen, umut kıran, hayal kırıklığı yaşatan, vehim ve tehlikeli sözlerdir. Adeta çocukların hayatlarının daha başında onlara kırmızı ışık yakmaktır! “DUR” ihtarıdır. Oysa bizim yapmamız gereken; inanan, yüreklendiren, hakikate doğru azmettiren, güven veren kâl ile değil de hâl ile tebliğ ile “gel” diyen yol ve izin veren, yeşil ışıklardır.

Cenab-ı Hak bizleri üzerindeki tüm hakları ifa ederek, kıyamet günü evladından köşe bucak kaçmayacak şekilde, birbirinden razı olmuş bir aile olarak yüz akıyla huzuruna çıkabilen bahtiyar kullarından eylesin inşallah.