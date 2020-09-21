Sen Çal Kapımı'nın Ceren'i Melisa Döngel'in göğüs dekoltesi olay oldu! Edep sınırlarını zorladı

İlk bölümü 8 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Altan Dönmez’in oturduğu Sen Çal Kapımı dizisi başrol oyuncularının yanında yan rollerinde oyuncularla da dikkat çekiyor. Dizide Ceren Başar karakterini canlandıran Melisa Döngel başarılı oyunculuğu ve cesur pozları ile sosyal medyayı salmaya devam ediyor.