Sen Çal Kapımı yıldızı Kerem Bürsin'e yapılan çileden çıkardı sesler yükseldi

Yılın Yıldızlar ödül töreninin sunucusu Bay J ise programın başından beri yaptığı espiriler ve ünlülere karşı sözler nedeniyle tepki çekiyordu. Kerem Bürsin'e söyledikleri de son damla oldu. Bürsin, ödülünü alıp sahneden inerken, sunucu Bay J, şunları söyledi: