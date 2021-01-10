Sen Çal Kapımı yıldızı Hande Erçel'in son reklam filminden alacağı para dudak uçuklattı

27 yaşındaki genç oyuncu Hande Erçel Tatar Ramazan dizisinde başladığı oyunculuk hayatında Fox TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisiyle devam ediyor. Erçel bir süredir Kerem Bürsin ile aşk dedikoduları yüzünden magazinde gündem oluyordu.