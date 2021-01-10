Sen Çal Kapımı yıldızı Hande Erçel'in son reklam filminden alacağı para dudak uçuklattı
Fox TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin Eda'sı Hande Erçel son reklam filmi anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı.
27 yaşındaki genç oyuncu Hande Erçel Tatar Ramazan dizisinde başladığı oyunculuk hayatında Fox TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisiyle devam ediyor. Erçel bir süredir Kerem Bürsin ile aşk dedikoduları yüzünden magazinde gündem oluyordu.
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Son dönemin yıldız oyuncularından Hande Erçel, bu kez aşk hayatıyla değil iş hayatıyla olay oldu.
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Bir sağlık ve kişisel bakım firması tarafından Hande Erçel'e teklif götürüldü.
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Diş macunu reklamında oynaması istenilen Hande Erçel'e yapılan teklif dudak uçuklattı.
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