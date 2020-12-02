Sen Çal Kapımı yıldızı Hande Erçel şoförünü fena azarladı sebebi bakın ne
ETİLER'de bir hastaneden çıkarken görüntülenen Hande Erçel, gazetecileri görünce şoke oldu. Şoförüne ise epey kızdı.
Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin ile beraber başrol oynayan Hander Erçel, Etiler'de kameraların objektifine takıldı. Bir hastaneden çıktığı anlarda gazetecileri karşısında gören Erçel, neye uğradığını şaşırdı.
Doğum yapan bir arkadaşını ziyarete geldiği öğrenilen Erçel, şaşkınlığını ve kızgınlığını ise gizleyemedi.
Koşarak aracına binen Hande Erçel, "Kendiniz için mi hastanedeydiniz?" sorusuna, "Ziyaret" demekle yetindi.
Camı kapattıktan sonra şoförüne kızan 27 yaşındaki Erçel, "Neden gazetecilerin olduğunu söylemiyorsun?" ifadelerini kullandı.