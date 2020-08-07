Sen Çal Kapımı yıldız oyuncuları Hande Erçel Kerem Bürsin aşk mı yaşıyor? İlk kez yanıtladı
Sen Çal Kapımı dizisi oyuncusu Kerem Bürsin ile partneri Hande Erçel'in öpüşme sahnesinin ardından aralarında aşk dedikodusu çıkmıştı. Kerem Bursin, aşk iddiasına yanıt verdi.
Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin ile dizideki partneri Hande Erçel'in samimi halleri ikili arasında aşk iddialarını alevlendirmişti. Son olarak sosyal medya hesaplarından aynı anda paylaştıkları fotoğraflarıyla dikkat çeken Hande Erçel ile Kerem Bürsin "yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu akıllara getirdi.
Uzun süredir birlikte olduğu hatta evlenecekleri konuşulan Murat Dalkılıç ile sürpriz bir şekilde ayrılan Hande Erçel'in Kerem Bürsin ile dizi dışındaki samimiyeti ayrılığın nedeni Kerem Bürsin mi? dedirtti. Kerem Bürsin'den bu iddialara yanıt geldi.
Bürsin "Bu çok saçma. Üzerine konuşmam bile yanlış. Hande ile dizideki öpüşme sahnesinin buna neden olduğunu düşünmek çok yanlış. Bu sahneler işimin parçası. Senaryoda yazıldığı için hayata geçirmemiz, yönetmen ne istiyorsa onu elde etmemiz gerek. Meyve ile sebzeyi karıştırmamak lazım. Üstelik Murat da profesyonel bir sanatçı" dedi.
Yalnız olduğunu söyleyen Kerem Bürsin "Kalbim sadece aileme ve işe açık" açıklamasını yaptı.