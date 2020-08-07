Sen Çal Kapımı yıldız oyuncuları Hande Erçel Kerem Bürsin aşk mı yaşıyor? İlk kez yanıtladı

Bürsin "Bu çok saçma. Üzerine konuşmam bile yanlış. Hande ile dizideki öpüşme sahnesinin buna neden olduğunu düşünmek çok yanlış. Bu sahneler işimin parçası. Senaryoda yazıldığı için hayata geçirmemiz, yönetmen ne istiyorsa onu elde etmemiz gerek. Meyve ile sebzeyi karıştırmamak lazım. Üstelik Murat da profesyonel bir sanatçı" dedi.