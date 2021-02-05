Sen Çal Kapımı setinde Hande Erçel Kerem Bürsin kavgası! Set durdu ortalık karıştı
FOX TV'nin favori dizisi Sen Çal Kapımı oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bürsin sette kavga etti. Sen Çal Kapımı seti durmak zorunda kaldı.
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in hayranlarını şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İkilinin arasındaki ilişki mi aşk mı arkadaşlık mı tartışmaları sürerken bambaşka bir konu patlak verdi. Herkes neye uğradığını şaşırdı.
Sen Çal Kapımı dizisinin çekimleri dışında da beraber vakit geçiren Bürsin ve Erçel'in arası fena bozuldu. Dizi setinde kavga eden ikilinin arasına kara kedi girdi.
Mehmet Üstündağ'ın iddiasına göre Sen Çal Kapımı çekimleri esnasında kavga etmeye başlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin yüzünden set durdu.
Çok sevilen ünlü oyuncuların kavgasının nedeni ise henüz bilinmiyor. Fakat kavga yüzünden set tatil edildi.