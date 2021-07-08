Sen Çal Kapımı Masterchef Cam Tavanlar'a reyting şoku! Zirve bakın kimin oldu
7 Temmuz 2021'in reyting sonuçları Sen Çal Kapımı, Cam Tavanlar ve Masterchef Türkiye'yi hüsrana uğrattı.
'MasterChef Türkiye 2021'de eleme turu devam ederken dün akşam renkli anlar yaşandı. Sevilen program reytinglerde hüsrana uğradı.
Serkan baba olmaya hazır, ama nasıl yapacağı hakkında hiçbir fikri yok. Bir taraftan kızıyla olabildiğince vakit geçirip babalığın zorluklarını öğrenirken, bir taraftan da Eda'yla arasını düzeltmenin peşinde olduğu Sen Çal Kapımı reytinglerde zirveyi kaptırdı.
İkili, tüm bu koşuşturmanın arasında nihayet yollarını buluyor ve ilk kez hatalarıyla yüzleştiği Cam Tavanlar reytinglerde dibe çakıldı.
İşte çarşamba günü reytingleri...
10 - Cam Tavanlar (Show TV)