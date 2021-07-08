BIST 1.373
DOLAR 8,69
EURO 10,29
ALTIN 501,94

Sen Çal Kapımı Masterchef Cam Tavanlar'a reyting şoku! Zirve bakın kimin oldu

Sen Çal Kapımı Masterchef Cam Tavanlar'a reyting şoku! Zirve bakın kimin oldu

7 Temmuz 2021'in reyting sonuçları Sen Çal Kapımı, Cam Tavanlar ve Masterchef Türkiye'yi hüsrana uğrattı.

Sen Çal Kapımı Masterchef Cam Tavanlar'a reyting şoku! Zirve bakın kimin oldu

'MasterChef Türkiye 2021'de eleme turu devam ederken dün akşam renkli anlar yaşandı. Sevilen program reytinglerde hüsrana uğradı. 

113
Sen Çal Kapımı Masterchef Cam Tavanlar'a reyting şoku! Zirve bakın kimin oldu

Serkan baba olmaya hazır, ama nasıl yapacağı hakkında hiçbir fikri yok. Bir taraftan kızıyla olabildiğince vakit geçirip babalığın zorluklarını öğrenirken, bir taraftan da Eda'yla arasını düzeltmenin peşinde olduğu Sen Çal Kapımı reytinglerde zirveyi kaptırdı.

213
Sen Çal Kapımı Masterchef Cam Tavanlar'a reyting şoku! Zirve bakın kimin oldu

İkili, tüm bu koşuşturmanın arasında nihayet yollarını buluyor ve ilk kez hatalarıyla yüzleştiği Cam Tavanlar reytinglerde dibe çakıldı.

İşte çarşamba günü reytingleri...

313
Sen Çal Kapımı Masterchef Cam Tavanlar'a reyting şoku! Zirve bakın kimin oldu

10 - Cam Tavanlar (Show TV)

413