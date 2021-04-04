Sen Çal Kapımı Kuzey Yıldızı Kardeşlerim Survivor İbo Show'a fark attı! Zirve bakın kimin
3 Nisan 2021'in reyting sonuçları İbo Show, Sen Çal Kapımı, Kuzey Yıldızı İlk Aşk hüsrana uğrattı. Kardeşlerim, Survivor ise umduğu sonucu bulamadı.
Işın Karaca, Altay, Defne Samyeli ve Buray'ın konuk olduğu İbo Show'un seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başaramadı. İbo Show reytinglerde bu hafta dibe çakıldı.
Yaşadığı rahatsızlık ve sonrasında gelişen olaylar Serkan’ı hayatıyla ilgili radikal kararlar almaya ittiği Sen Çal Kapımı'nın son bölümü bu hafta da ilk 10'a giremedi. Sevilen dizi için final çanları çalmaya başladı.
Survivor'da eleme adayı cumartesi akşamı yapılan oylama sonrası belli olduğu bölüm seyirciyi ekran başına kilitledi. Zirve yarışına katılan Survivor, ilk sırayı rakibine kaptırdı.
Suzan'ın düşmesiyle yaşanan beklenmedik sonuç Harika'nın annesinin geçmişiyle ilgili yeni bir şey daha öğrenmesine sebep olduğu Kardeşlerim'in reytinglerde bu hafta da yerini korudu.