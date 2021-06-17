Sen Çal Kapımı Kuruluş Osman Survivor Cam Tavanlar'a reyting şoku! Zirve bakın kimin
16 Haziran 2021'in reyting sonuçları Sen Çal Kapımı, Survivor, Kuruluş Osman ve Cam Tavanlar'ı hüsrana uğrattı.
Eda ve Serkan arasında yıllar önceki hesaplaşmalar gün yüzüne çıkarken, Kiraz konusundaki köşe kapmaca devam eder. Ancak Eda'nın büyük sırrına başkaları da uyanmak üzeredir. Eda uzak durmaya çalışsa da, Serkan yıllar sonra Eda'yı yeniden kazanmak için elinden geleni yaptığı Sen Çal Kapımı reytinglerde zirve yarışından koptu.
Leyla ve Cem’in aynı odada uyuduğu sahnede neden bir arada oldukları merak konusu olurken, ikilinin tatlı atışmaları yüzleri güldürdüğü Cam Tavanlar reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Büyük finale sayılı günler kala yarışmacılar, bu akşam haftanın üçüncü dokunulmazlık ödülü için kıyasıya mücadele ettiği Survivor reytinglerde hüsrana uğradı.
Selçuklu sultanıyla görüşmek üzere Konya'ya giden Osman Bey, Moğol ve Bizans arasında kalmamak için zekice bir oyun kurar. Togay'ın elinden kaçırılmasını ve Moğol altınlarına el konulmasını hazmedemeyen Moğol Valisi Yargıcı ise Osman Bey'e karşı sürpriz bir hamle peşinde olduğu Kuruluş Osman reytinglerde zirveyi kaptırdı.
İşte çarşamba günü reytingleri...