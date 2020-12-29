Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızı Kerem Bürsin Hande Erçel'i övmelere doyamadı!
FOX TV'deki Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinden Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel'i yere göğe sığdıramadı.
Hande Erçel ve Kerem Bürsin hayranlarını buluşturan dizi Sen Çal Kapımı FOX TV ekranlarında tam gaz devam ediyor. İkilinin uyumu, hem kanalı hem de hayranlarını mest etti. Sen Çal Kapımı'nın set çıkışında Kerem Bürsin, kameraların objektifine takılınca ise rol arkadaşı Hande Erçel'i övgülere boğdu.
Kerem Bürsin, dizideki rol arkadaşı Hande Erçel ve yılbaşı planı hakkında konuştu. Hande Erçel ile bir derginin özel sayısı için objektif karşısına geçen Bürsin'in partneriyle verdikleri kapak pozu sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Yılbaşı planları için "Yılbaşı akşamı mecbur repo olacağız" diyen ünlü isim, köpeğiyle evde olduğunu dile getirdi. Yakışıklı oyuncu, genelde yılbaşı akşamları evde olduğundan kendisi için bir şey değişmediğini belirtti.
Ünlü oyuncuya, Serkan karakterine hayat verdiği Hande Erçel'in ise Eda'yı canlandırdığı MF Yapım imzalı dizilerinin yaklaşık kırk ülkeye satışının gerçekleşeceği hatırlatıldı.