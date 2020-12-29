Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızı Kerem Bürsin Hande Erçel'i övmelere doyamadı!

Hande Erçel ve Kerem Bürsin hayranlarını buluşturan dizi Sen Çal Kapımı FOX TV ekranlarında tam gaz devam ediyor. İkilinin uyumu, hem kanalı hem de hayranlarını mest etti. Sen Çal Kapımı'nın set çıkışında Kerem Bürsin, kameraların objektifine takılınca ise rol arkadaşı Hande Erçel'i övgülere boğdu.