Sen Çal Kapımı Cam Tavanlar Survivor hüsrana uğradı! Reytingde zirve kimin

Başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın yer aldığı 'Cam Tavanlar' izleyiciyle buluştu. İş hayatında istediği konuma ulaşabilmek için büyük çaba ve zorlu mücadeleler veren Leyla ile sırf erkek olduğu için hayatta her şey kendisine altın tepside sunulmuş Cem'in rekabeti reytinglerde hüsrana uğradı.