Sen Çal Kapımı Cam Tavanlar Survivor hüsrana uğradı! Reytingde zirve kimin
9 Haziran 2021'in reyting sonuçları Sen Çal Kapımı, Survivor ve Cam Tavanlar'ı hüsrana uğrattı.
Başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın yer aldığı 'Cam Tavanlar' izleyiciyle buluştu. İş hayatında istediği konuma ulaşabilmek için büyük çaba ve zorlu mücadeleler veren Leyla ile sırf erkek olduğu için hayatta her şey kendisine altın tepside sunulmuş Cem'in rekabeti reytinglerde hüsrana uğradı.
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı, Fox TV'nin romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı, dün akşamki bölümüyle hayranlarıyla buluştu. Yeni sezon hikayesi ise 5 yıllık zaman atlaması ile başlayan dizi reytinglerde çakıldı.
TV8 kanalında Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğü ve yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışma Survivor 2021 son bölümde, ünlüler ve gönüllüler takımlarının karması durumundaki kırmızı ve mavi takımlar arasında büyük final mücadelesine sayılı günler kala haftanın ilk kritik bireysel dokunulmazlık oyununa sahne oldu. Heyecanın dorukta olduğu program reytinglerde zirve yarışına dahil oldu.
İşte çarşamba günü reytingleri...
10 - Cam Tavanlar (Show TV)