Sen Çal Kapımı Cam Tavanlar Masterchef'e reyting şoku! Zirve bakın kimin oldu
30 Haziran 2021'in reyting sonuçları Sen Çal Kapımı, Cam Tavanlar ve Masterchef Türkiye'yi hüsrana uğrattı.
Serkan’ın bu kararı Eda’nın büyük bir hayal kırıklığı ve öfke yaşamasına neden olur. Bu arada Kiraz tam doğum gününde ortadan kaybolduğu Sen Çal Kapımı reytinglerde umduğu başarıyı sağlayamadı.
'MasterChef Türkiye 2021'de eleme turu devam ederken dün akşam renkli anlar yaşandı. Sevilen program reytinglerde hüsrana uğradı.
Leyla ve Cem'in dansının seyirciyi büyülediği tanıtımda ikilinin birbirine yakınlığı dikkat çekiyor. İskender'in gelişiyle ortamda gerilim arttığı Cam Tavanlar reytinglerde dibe çakıldı.
İşte çarşamba günü reytingleri...
10 - Sen Çal Kapımı Özet (Fox TV)