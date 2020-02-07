Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı İrem Helvacıoğlu 20 kilo birden verdiğini itiraf etti
Bir dönem ATV ekranlarında yayımlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinin yıldızı İrem Helvacıoğlu'nun fit görüntüsünün sırrı ortaya çıktı. Helvacıoğlu, uyguladığı diyet ile 20 kilo birden verdiğini itiraf etti.
Geçtiğimiz sezon yayın hayatına son veren Sen Anlat Karadeniz dizisinde performansı ve fiziğiyle herkesin gözdesi haline gelen oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun sırrı ortaya çıktı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve fit görüntüsüyle herkesi mest eden Helvacıoğlu, bir dönem 20 kilo birden verdiğini söyledi.
Formsante dergisine verdiği röportajda özel hayatına dair samimi açıklamalar yapan İrem Helvacıoğlu, formunu pesketaryen beslenmeye borçlu olduğunu söyledi. Sadece deniz ürünleri yediğini söyleyen güzel oyuncu, ergenliğinde 20 kilo almış ve pesketaryen diyetiyle kilolarından kurtulmuş.
Helvacıoğlu, "Pesketaryen diyetiyle 6 ayda zayıfladım. Balık dışında et yemiyorum. Dedem çiftçiydi ve hayvanlarla büyüdüm. Bağ kurduğum hayvanları yiyemiyorum. Acıkınca su içip erken uyuyorum" dedi.
Peki, pesketaryen diyeti nedir?
Deniz mahsülleri tüketen ama başka et ürünü yemeyen insanlara 'pesketaryen' denir. Pesketaryen diyet kırmızı ve beyaz et tüketmemek, sebze ağırlıklı beslenmenin yanında balık, peynir ve yumurta da tüketmek olarak tanımlanabilir.