Sen Anlat Karadeniz'in Gülendam'ı Kimse Bilmez dizisine transfer oldu!
ATV'nin reyting rekortmen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in Gülendam'ı Kimse Bilmez'e dizisine sürpriz bir şekilde transfer oldu.
ATV'nin yeni dizisi Kimse Bilmez, reytinglerde zirveye yükselince kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Sen Anlat Karadeniz'de oynayan 'Gülendam' karakterine hayat veren Asya Taşkın Kimse Bilmez dizisine transfer oldu.
Yeni diziye yeni trasfer
Yayınlandığı tarihten itibaren reytinglerde kanalının yüzünü güldüren Sen Anlat Karadeniz'den Fikret'in gençlik aşkı 'Gülendam' karakterine hayat veren Asya Taşkın, Kimse Bilmez dizisinde Kurtbey'in kızı 'Zeynep' karakterine hayat verecek.
Her bölümüyle izleyiciyi kendine çekiyor
Senaryosunu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik, Pınar Uysal ve Ahmet Özdemir'ın yazdığı, baş rollerini Keremcem, Özgü Kaya, Burak Serdar Şenal, Zeynep Elçin, Ferdi Kurtuldu ve Zehra Yılmaz'in paylaştıkları dram ve aile dizisi her bölümüyle izleyicisini içine çekiyor.
Asya Taşkın Kimdir?
Asya Taşkın, Kocaeli doğumludur. 2009 yılında rol aldığı Akasya Durağı dizisiyle oyunculuk kariyerine başladı.