Sen Anlat Karadeniz'den sezon arasında flaş karar! Dizi altüst olabilir

Yayınlandığı ilk sezonuyla tepki çekmesine rağmen Çarşamba günlerinin en çok izlenen yapımlarından biri olan Sen Anlat Karadeniz, ikinci sezonunda da sevenlerinin nefesini kesmiş ve yaz tatiline girmişti. Üçüncü sezonda izleyenler neyle karşılaşacaklarını merakla beklerken dizinin kaderini etkileyecek iki kişinin yeni sezonda görev alacağı öğrenildi.