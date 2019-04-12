Sen Anlat Karadeniz'den Çukur'a bomba transfer rolüne bakın
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'de psikopat Vedat Sayar karakterine hayat veren ünlü oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu'nun Çukur'daki rolü belli oldu.
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'de psikopat Vedat Sayar karakterine hayat veren ünlü oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu'nun Çukur'daki rolü belli oldu. Dizide 'Timsah Celal karakterini canlandıracak olan Mehmet Ali Nuroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte usta oyuncu hakkında merak edilenler
Show TV'nin sevilen dizisi Çukur, geçtiğimiz haftalarda birçok oyuncunun vedasına sahne oldu.
Psikopat Vedat Çukur'da.
Son bölümde 'Sena' karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz'in öldürülmesi seyircide şok etkisi yaratırken, kadroya gelecek yeni isimler de netleşmeye başladı. Sen Anlat Karadeniz dizisinde psikopat Vedat Sayar karakterine hayat veren Mehmet Ali Nuraoğlu'nun kadroya katılacağını daha önce duyurmuştu. Nuroğlu'nun dizide 'Timsah Celal' karakterine hayat vereceği öğrenildi. Peki dizide 'Timsah Celal karakterini canlandıracak olan Mehmet Ali Nuroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte usta oyuncu hakkında merak edilenler
Çukur Dizisi Timsah Celal (Mehmet Ali Nuroğlu) Kimdir?
Mehmet Ali Nuroğlu, 1979 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında rol aldığı Yuvadan Bir Kuş Uçtu dizisi ile yaşamış; Güzel Köylü, Uçurum, Ömre Bedel, Vurgun, Kırık Kanatlar, Başka Yerde Yok ve Çemberimde Gül Oya dizilerinde rol almıştır. Usta oyuncu son olarak Atv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman gibi önemli isimlerin yer aldığı Sen Anlat Karadeniz dizisinde Vedat karakterini canlandırmıştı