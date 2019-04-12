Sen Anlat Karadeniz'den Çukur'a bomba transfer rolüne bakın

Çukur Dizisi Timsah Celal (Mehmet Ali Nuroğlu) Kimdir?

Mehmet Ali Nuroğlu, 1979 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında rol aldığı Yuvadan Bir Kuş Uçtu dizisi ile yaşamış; Güzel Köylü, Uçurum, Ömre Bedel, Vurgun, Kırık Kanatlar, Başka Yerde Yok ve Çemberimde Gül Oya dizilerinde rol almıştır. Usta oyuncu son olarak Atv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman gibi önemli isimlerin yer aldığı Sen Anlat Karadeniz dizisinde Vedat karakterini canlandırmıştı