Sen Anlat Karadeniz'deki Asiye'si iç gösteren tulum giydi pozları yıktı!
ATV'de yayınlanan sevilen dizi Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si şarkıcı Öykü Gürman, transparan tulumu ile instagramı salladı. Dizide tam bir Karadeniz kadınını canlandıran Öykü Gürman'ın seksi pozlarıma yorum yağdı.
Sen Anlat Karadeniz ATV'nin en çok ses getiren yapımlarından biri oldu. Farklı senaryosu ile daha ilk bölümden izleyiciyi kendine çeken dizinin oyuncu kadrosu da çok sağlam. Dizinin dikkat çeken isimlerinden biri de şarkıcı Öykü Gürman
'Evlerinin Önü Boyalı Direk' şarkısı ile bir anda internet fenomeni olan ve herkes tarafından tanınan güzel sesli şarkıcı Öykü Gürman dizide tam bir Karadeniz kadını olan Asiye Kaleli karakterine başarılı bir şekilde hayat veriyor.
Oyunuculuk performansı ile göz dolduran Öykü Gürman sahnede ise bambaşka biri! Dizi dışında sık sık konser veren ve sahneye çıkan Öykü Gürman'ın sahne kıyafetleri ise çok konuşuluyor.
Sahne aldığı bir mekandan poz paylaşan Öykü Gürman'ın transparan tulumuna ise takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.