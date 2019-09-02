Sen Anlat Karadeniz yönetmeni Osman Sınav'dan flaş açıklama: İki parmak kırdık...

Sabah'tan Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtlayan Sınav, açıklamasına şu şekilde devam etti: "Biz iki tane parmak kırdık, kimsenin boğazını kesmedik, silahla öldürmedik. Bu ülkede çocuklarının gözünün önünde öldürülen kadınlar var; unutmayın. Gerçek hayatta bu sahneden çok daha beterini yaşıyorlar. Kadınlarımız şiddete, tacize, tecavüze uğruyor."