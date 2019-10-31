Sen Anlat Karadeniz yıldızı Ulaş Tuna Astepe arabanın üzerine çıktı aşkını ilan etti
ATV'nin final yapmaya hazırlanan dizisi Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı Ulaş Tuna Astepe, arabanın üzerine çıktığı halleriyle sosyal medyada olay yarattı.
Kasım ayında final yapması beklenen Sen Anlat Karadeniz dizisinde Tahir karakterine hayat veren Ulaş Tuna Astepe, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla olay yarattı.
Cihangir'de bir arabanın üzerine çıktığı anları sosyal medya hesabı Instagram'dan önce paylaşan ardından silen Ulaş Tuna, sevgilisi olduğu iddia edilen Cansu Baydar’la sokakta konuşurken arabanın üstüne çıktı!
Alkollü olduğu iddia edilen Ulaş Tuna'nın amacının sevgilisine ilan-ı aşk etmek olduğu da söylentiler arasında yerini aldı. Astepe'nin park halindeki otomobilin üzerinden sevgilisine ''Seni seviyorum'' diye bağırdığı iddia edildi.
Peki, Ulaş Tuna Astepe kimdir?
1 Ocak 1988 yılında İzmitte dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini İstanbul Lisesi'nde tamamlayan oyuncu, Mimar Sinan Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur.