Sen Anlat Karadeniz yıldızı İrem Helvacıoğlu bikinili haliyle ortalığı yaktı!
Sen Anlat Karadeniz dizisinin yıldız oyuncu İrem Helvacıoğlu, bikinili pozlarıyla herkesi mest etti.
ATV ekranlarında yayımlanan ve severek izlenen dizi Sen Anlat Karadeniz'in yıldız oyuncusu İrem Helvacıoğlu, yaz tatilinin son demlerinin tadını çıkarıyor. Yoğun sezonun ardından yeniden sete dönecek olan Helvacıoğlu, tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşmayı da ihmal etmiyor.
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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlüler arasında yer alan İrem Helvacıoğlu, dün Instagram hesabından toz pembe bikinisiyle yaptığı paylaşımlarla internet ortamını salladı.
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Instagram'da 2,8 milyon takipçiye sahip olan İrem Helvacıoğlu'nun bikinili paylaşımları sosyal medya takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
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İrem Helvacıoğlu, sosyal medya fenomeni olan yakın dostu Sebile Ölmez ile fotoğraflarını kalp emojisi koyarak paylaştı.
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