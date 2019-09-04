Sen Anlat Karadeniz yıldızı İrem Helvacıoğlu bikinili haliyle ortalığı yaktı!

ATV ekranlarında yayımlanan ve severek izlenen dizi Sen Anlat Karadeniz'in yıldız oyuncusu İrem Helvacıoğlu, yaz tatilinin son demlerinin tadını çıkarıyor. Yoğun sezonun ardından yeniden sete dönecek olan Helvacıoğlu, tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşmayı da ihmal etmiyor.