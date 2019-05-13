Sen Anlat Karadeniz hakkında flaş karar! Apar topar yayından kaldırıldı
ATV ekranlarında 2. sezonunu geçiren Sen Anlat Karadeniz'in sevenlerine kötü haber. Dizinin Çarşamba günü yayınlanacak olan 52. bölümü yayın akışından kaldırıldı.
Yayınlandığı ilk bölümlerdeki tecavüz ve işkence sahneleriyle oldukça eleştiri alan Sen Anlat Karadeniz'de sezon finaline son birkaç bölüm kala yeni gelişmeler yaşanıyor. Ancak dizinin 15 Mayıs Çarşamba akşamı yayınlanması beklenen yeni bölümü, Akhisarspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası final maçı nedeniyle bir sonraki haftaya ertelendi.
Yapımcılığını Sinegraf’ın üstlendiği, başrollerini Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman’ın paylaştığı dizinin yeni bölümünün bu hafta yayınlanmayacak olması izleyenleri kızdırırken 52. bölüm, 22 Mayıs Çarşamba 20.30’da ATV’de olacak.
Sen Anlat Karadeniz son bölüm ne oldu?: 8 Mayıs Çarşamba tarihinde yayınlanan Sen Anlat Karadeniz 51.son bölümde; Kaleliler'in yeni husumetlisi olarak piyasaya çıkan Genco, onların hakkından gelebilmek adına en başından sonuna kadar yaşadıkları her şeyi mercek altına alarak akıllara durgunluk veren bir kumpas kurdu.
Genco tarafından Mustafa'nın da içerisinde yer aldığı gemi yerle bir edilirken, tüyler ürperten haberi alan Kaleliler ise kabus dolu anlar yaşayarak olayın etkisinden uzun bir süre çıkamadılar.