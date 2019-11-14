Sen Anlat Karadeniz final yaptı! Öykü Gürman'ın veda notu herkesi duygulandırdı

''Ben sana sen bana çok iyi geldik, biz birbirimize çok iyi geldik, çok yakındık, beraber öğrendik, büyüdük, olgunlaştık, eğlendik, kızdık, sevindik, ürettik, konuştuk, paylaştık, şarkılar söyledik... "sen hep iyi ki" oldun... Hep şükür sebebim oldun, kendime bir adım daha yaklaşmama yardımcı oldun, bana nefes oldun ,sesime ses oldun, gönlüme taht kurdun...''