Sen Anlat Karadeniz dizisinin Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun manzara pozu çok beğenildi
ATV'nin fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu, arkadaşıyla birlikte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım çok beğenildi.
Atv'nin reyting rekortmeni fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in oyuncusu İrem Helvacıoğlu, tatil paylaşımlarıyla hayranlarını büyülemeye devam ediyor.
Dizide canlandırdığı Nefes karakteriyle yıldızı parlayan güzel oyuncu, son olarak Instagram hesabı üzerinden bir arkadaşı ile çektirdiği manzara pozunu paylaştı.
“Hangi manzara daha güzel karar veremedim”
2.8 milyon takipçisi olan güzel oyuncunun paylaşımına takipçileri beğeni yağmuruna tuttu. Helcacıoğlu fotoğrafın altına kalp emojileriyle birlikte "Kartpostal gibi" notunu yazdı. Çoğu takipçisi manzara ve Helvacıoğlu'nun güzelliğiyle ilgili yorum yaptı. Bir hayranı da, “Hangi manzara daha güzel karar veremedim” diye yazdı.
İrem Helvacıoğlu kimdir?
Aslen Ankaralı olan İrem Helvacıoğlu, 2 Şubat 1990 tarihinde babasının görevi dolayısıyla Almanya’da dünyaya geldi. Henüz 11 yaşındayken tiyatroya ilgi duymaya başladı.