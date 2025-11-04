Şemsiyenizi almadan çıkmayın! Meteoroloji'den 20 kente sağanak uyarısı

Cuma gününden itibaren etkisini sürdüren mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları, bugünden itibaren etkisini kaybediyor. Yarın ve önümüzdeki günlerde İstanbul'un da aralarında olduğu pek çok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı.