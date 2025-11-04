Şemsiyenizi almadan çıkmayın! Meteoroloji'den 20 kente sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştrığı yeni hava durumu raporuna göre yarından itibaren İstanbul dahil pek çok ilde sağanak yağış bekleniyor.
Cuma gününden itibaren etkisini sürdüren mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları, bugünden itibaren etkisini kaybediyor. Yarın ve önümüzdeki günlerde İstanbul'un da aralarında olduğu pek çok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Bugün, Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu olacak. Edirne ve Kırklareli çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Yarından itibaren ise yağış hava, yurdun batı ve orta kesimlerinde etkisini artıracak.
Çarşamba günü sağanak yağmur beklenen şehirler:
İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bolu, Bartın, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu
İşte bugün il il beklenen hava durumu...