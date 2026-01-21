Semiramis Pekkan'dan yıllar sonra itiraf! Yıllar önce yaşadığı travmalarını anlattı

Televizyon programında yaptığı açıklamada, Ajda Pekkan'ın kendisinden iki yaş büyük olduğunu belirten Semiramis Pekkan, "Çok güzel bir kızdı ama aynı zamanda oldukça sert bir ablaydı. Bizi hep birbirimize düşürmeye çalıştılar" şeklinde konuştu. Ancak zamanla ilişkilerinin güçlendiğini ve Ajda ile her gün sekiz kez görüntülü konuştuğunu belirterek, ablasıyla olan bağının güçlü olduğunu vurguladı.