Semiramis Pekkan'dan yıllar sonra itiraf! Yıllar önce yaşadığı travmalarını anlattı
Bir süredir kanserle mücadele eden ünlü sanatçı Semiramis Pekkan, son dönemde yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Pekkan, çocukluk yıllarına dair samimi paylaşımlarda bulunarak, ablası Ajda Pekkan ile olan ilişkisini ve ailesiyle yaşadığı zorlukları dile getirdi.
1970'li yılların tanınan isimlerinden biri olan Semiramis Pekkan, kanser tedavisi sürecini ve geçmişte yaşadığı travmaları programda anlattı. Abla Ajda Pekkan ile aralarındaki ilişkiden, babasının kendisini evlatlık vermek istemesine kadar bir dizi önemli konuda içini döken Pekkan, dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Televizyon programında yaptığı açıklamada, Ajda Pekkan'ın kendisinden iki yaş büyük olduğunu belirten Semiramis Pekkan, "Çok güzel bir kızdı ama aynı zamanda oldukça sert bir ablaydı. Bizi hep birbirimize düşürmeye çalıştılar" şeklinde konuştu. Ancak zamanla ilişkilerinin güçlendiğini ve Ajda ile her gün sekiz kez görüntülü konuştuğunu belirterek, ablasıyla olan bağının güçlü olduğunu vurguladı.
Pekkan, kariyerinin ilk dönemlerine dair de duygusal bir anısını paylaştı: "Sahneye çıkmam 24 saat içinde gerçekleşti. O dönemde ablam bana biraz sert davrandı, ama haklıydı" dedi. Çocukluk yıllarına dair oldukça çarpıcı anılar paylaşan Semiramis Pekkan, "Doğduğumda çok çirkinmişim, annem hemşireye ‘Bu benim değil galiba, yanlış getirmişsiniz’ demiş" diye anlattı.
Ayrıca babasının, kendisini evlatlık vermek istediğini de ilk kez dile getirdi ve bu durumun hayatındaki tercihlerle nasıl bağlantılı olduğunu şöyle açıkladı: "Babasına karşı çok yakın bir ilişkimiz olmadı. Bu yüzden eşlerim hep benden yaşça büyük oldu."