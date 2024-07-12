Semih Kılıçsoy için İngiliz ekibinden çılgın teklif! Beşiktaş'ın yanıtı ortaya çıktı
Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy dünya devlerini peşinden koşturmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetimin, golcü futbolcu için gelen milyonluk teklifi reddettiği öğrenildi. İşte haberin detayları...
Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Beşiktaş, geçen sezonun izlerini silmek istiyor. Süper Kupa'da Galatasaray'ı yenerek kupayla başlamak isteyen Kara Kartal, transfer dönemine de hızlı başladı.
Rafa Silva ve Gabriel Paulista'yı transfer eden siyah-beyazlı ekip, birçok yıldız futbolcuyla görüşmelerini sürdürüyor. Bu sırada Beşiktaş'ın gözbebeği olan genç futbolcu Semih Kılıçsoy için teklifler gelmeye devam ediyor.
Avrupa'nın birçok önemli takımı yıldız ismi transfer listesine eklerken Beşiktaş'ın reddettiği rakam ortaya çıktı.
Premier Lig ekibi Aston Villa, geride bıraktığımız sezon Beşiktaş'ta büyük çıkış yapan Semih Kılıçsoy için harekete geçti.