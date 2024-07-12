BIST 11.045
DOLAR 33,03
EURO 35,90
ALTIN 2.553,96

Semih Kılıçsoy için İngiliz ekibinden çılgın teklif! Beşiktaş'ın yanıtı ortaya çıktı

|
Semih Kılıçsoy için İngiliz ekibinden çılgın teklif! Beşiktaş'ın yanıtı ortaya çıktı

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy dünya devlerini peşinden koşturmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetimin, golcü futbolcu için gelen milyonluk teklifi reddettiği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Semih Kılıçsoy için İngiliz ekibinden çılgın teklif! Beşiktaş'ın yanıtı ortaya çıktı

Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Beşiktaş, geçen sezonun izlerini silmek istiyor. Süper Kupa'da Galatasaray'ı yenerek kupayla başlamak isteyen Kara Kartal, transfer dönemine de hızlı başladı.

111
Semih Kılıçsoy için İngiliz ekibinden çılgın teklif! Beşiktaş'ın yanıtı ortaya çıktı

Rafa Silva ve Gabriel Paulista'yı transfer eden siyah-beyazlı ekip, birçok yıldız futbolcuyla görüşmelerini sürdürüyor. Bu sırada Beşiktaş'ın gözbebeği olan genç futbolcu Semih Kılıçsoy için teklifler gelmeye devam ediyor.

211
Semih Kılıçsoy için İngiliz ekibinden çılgın teklif! Beşiktaş'ın yanıtı ortaya çıktı

Avrupa'nın birçok önemli takımı yıldız ismi transfer listesine eklerken Beşiktaş'ın reddettiği rakam ortaya çıktı.

311
Semih Kılıçsoy için İngiliz ekibinden çılgın teklif! Beşiktaş'ın yanıtı ortaya çıktı

Premier Lig ekibi Aston Villa, geride bıraktığımız sezon Beşiktaş'ta büyük çıkış yapan Semih Kılıçsoy için harekete geçti.

411