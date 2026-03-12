Semicenk'ten talihsiz kaza sonrası ilk açıklama! Sağlık durumunu anlattı...
Sevilen şarkıcı Semicenk, geçtiğimiz günlerde yaşadığı talihsiz kazayla hayranlarını korkutmuştu. Evinde düşerek başından yaralanan sanatçı hastaneye kaldırılmış ve kafasına 7 dikiş atılmıştı. Olayın ardından ünlü ismin sağlık durumu merak konusu olmuştu.
Kazanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Semicenk, hayranlarını rahatlatan bir mesaj yayımladı. Ünlü şarkıcı paylaşımında sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Nazar arkadaşlar… Hayırlı Ramazanlar.”
Bu paylaşım kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alırken, sanatçının hayranları geçmiş olsun mesajlarıyla destek verdi. Ünlü şarkıcının sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Semicenk’in yeniden hastaneye giderek kafasındaki dikişleri aldırdığı öğrenildi.
Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu ve moralinin yüksek olduğu belirtildi. Yaşadığı kazanın ardından kısa sürede toparlanan Semicenk’in günlük hayatına döndüğü ifade edildi. Semicenk, iyileşme sürecinde kendisini yalnız bırakmayan hayranlarına da teşekkür etti.