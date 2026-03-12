Semicenk'ten talihsiz kaza sonrası ilk açıklama! Sağlık durumunu anlattı...

Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu ve moralinin yüksek olduğu belirtildi. Yaşadığı kazanın ardından kısa sürede toparlanan Semicenk’in günlük hayatına döndüğü ifade edildi. Semicenk, iyileşme sürecinde kendisini yalnız bırakmayan hayranlarına da teşekkür etti.