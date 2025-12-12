Semicenk ve Doğu Swag 2025'e son noktayı böyle koydu
Türk müziğinin yıldız ismi Semicenk, rap müziğin yükselen yıldızı Doğu Swag ve hazırladığı şarkılarla son dönemde isminden sıkça söz edilen Büken Bilsende’de buluştu.
Söz ve müziğine Semicenk ve Doğu Swag’in imza attığı şarkının düzenlemesini Büken yaptı.
Şarkının klibi Emre Alev ve Batıkan Hitay yönetmenliğinde Kemerburgaz’da çekildi.
2025’in son hiti olmaya aday olan şarkını Hazar Ekşioğlu yapımcılığında ve Eva Records etiketiyle bugün tüm dijital platformlarda yayında olacak.
