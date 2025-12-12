BIST 11.234
DOLAR 42,68
EURO 50,14
ALTIN 5.876,13

Semicenk ve Doğu Swag 2025'e son noktayı böyle koydu

|
Semicenk ve Doğu Swag 2025'e son noktayı böyle koydu

Türk müziğinin yıldız ismi Semicenk, rap müziğin yükselen yıldızı Doğu Swag ve hazırladığı şarkılarla son dönemde isminden sıkça söz edilen Büken Bilsende’de buluştu.

Semicenk ve Doğu Swag 2025'e son noktayı böyle koydu - Resim: 1

Söz ve müziğine Semicenk ve Doğu Swag’in imza attığı şarkının düzenlemesini Büken yaptı.

14
Semicenk ve Doğu Swag 2025'e son noktayı böyle koydu - Resim: 2

Şarkının klibi Emre Alev ve Batıkan Hitay yönetmenliğinde Kemerburgaz’da çekildi.

24
Semicenk ve Doğu Swag 2025'e son noktayı böyle koydu - Resim: 3

2025’in son hiti olmaya aday olan şarkını Hazar Ekşioğlu yapımcılığında ve Eva Records etiketiyle bugün tüm dijital platformlarda yayında olacak.

34
Semicenk ve Doğu Swag 2025'e son noktayı böyle koydu - Resim: 4
44