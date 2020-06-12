Şemdinli'de ev ev gezen Belediye Başkanı Tahir Saklı'da koronavirüs çıktı
ŞEMDİNLİ Belediye Başkanı Tahir Saklı, 21 Mayıs'ta koronavirüse yakalandı ve tedavisi bitti. Saklı'nın hastalığını öğrenmeden bir gün önce ilçede YKS'ye girecek 160 lise son sınıf öğrencisini evlerinde ziyaret ettiği ortaya çıktı.
Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Belediye Başkanı Tahir Saklı'nın 20 Mayıs'ta yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Tahir Saklı haberi 21 Mayıs'ta sosyal medya hesabından "Değerli dostlarım, dün akşam yaptırdığımız Covid-19 testinin sonuçlarını bugün aldık. Test sonucum maalesef pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi; hastalığa ilişkin herhangi bir semptom yok. Hastanemizde tedavi altında, emin ellerdeyim. Dostlarımızın dualarını bekliyorum" ifadeleriyle duyurdu.
Tahir Saklı, hastanede tedavisi sürerken camdan ziyaretine gelenleri selamlamış ve durumu hakkında bilgi vermişti. Saklı'nın tedavisi 2 Haziran'da tamamlanarak evinde karantinaya alındı.
Ev ev gezip kitap dağıtmış
Tahir Saklı'nın koronavirüs testinin pozitif haberi ilçede büyük yankı uyandırdı. Çünkü Saklı ve belediye çalışanlarından oluşan bir ekip, 20 Mayıs'ta ilçede YKS'ye girecek 160 lise son sınıf öğrencisini evlerinde ziyaret edip test, deneme sınavı ve soru bankaları hediye etti.
İddiaya göre herhangi bir hastalık belirtisi göstermeyen Tahir Saklı, ziyarete gittiği bazı evlerde öğrencilerle ve ailelerle temas etti.