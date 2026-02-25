Sema Aydemir’in başörtülü pozlarına Hikmet Tuğsuz'un yorumu sosyal medyanın altını üstüne getirdi

Survivor parkurlarının tozunu attıran milli atlet Sema Aydemir, bu kez bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi. Kutsal toprakların yolunu tutan ünlü isim, Umre ziyaretinden ilk karelerini takipçileriyle paylaştı. Başörtülü pozlarıyla kısa sürede binlerce beğeni alan Aydemir'e, Survivor'daki eski takım arkadaşı Hikmet Tuğsuz'dan öyle bir yorum geldi ki, görenler 'Yok artık' dedi. İşte o çok konuşulan kareler ve Hikmet Tuğsuz'un gündem olan o yorumu...