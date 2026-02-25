Sema Aydemir’in başörtülü pozlarına Hikmet Tuğsuz'un yorumu sosyal medyanın altını üstüne getirdi
"Survivor’ın parkur kraliçesi Sema Aydemir, rotayı bu kez kutsal topraklara kırdı! Umre’den başörtülü karelerini paylaşan Aydemir'e, eski takım arkadaşı Hikmet Tuğsuz’dan öyle bir yorum geldi ki... İşte sosyal medyayı ayağa kaldıran o paylaşım ve magazin gündemine düşen o yorumun detayları...
Survivor yarışmasının iddialı isimlerinden Sema Aydemir geçtiğimiz günlerde umreye gitti.
Kutsal topraklardan karelerini paylaşan Aydemir "Ben geldim Allah’ım. Çok anlatacaklarım, çok özrüm, çok duam var.” diyerek başörtülü pozlarını paylaştı.
Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşıma bir yorum da Hikmet Tuğsuz'dan geldi.